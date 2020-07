Beginnend bestuurder denkt dat hij Max Verstappen is en raakt rijbewijs kwijt

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een beginnend bestuurder uit Berghem moet de gedachte dat hij Max Verstappen was duur bekopen. De politie betrapte hem toen hij met 172 kilometer per uur over de openbare weg reed.

Malini Witlox Geschreven door

"Dat is bijna 65 procent van de snelheid waarmee er in de Formule 1 gereden wordt", meldt de verkeerspolitie.

De snelheid werd geklokt op de Megensebaan (provinciale weg) in Oss. De man moest zijn rijbewijs inleveren, de officier van justitie bepaalt wanneer hij het terugkrijgt.

Ook krijgt hij volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie een rijontzegging, moet hij een cursus over verkeersveiligheid volgen en een boete van 2300 euro betalen.