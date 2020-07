Dronken automobilist knalt met Porsche tegen verkeerslicht

Een man heeft zaterdagnacht zijn Porsche tegen een verkeerslicht 'geparkeerd' op de Backer en Ruebweg in Breda. De 34-jarige bestuurder was waarschijnlijk flink onder invloed en weigerde mee te werken met de politie.

De automobilist uit Amsterdam krijgt de hoogste straf voor gebruik van alcohol in het verkeer, meldt het verkeersteam van de politie. Ook heeft hij een boete gekregen voor het veroorzaken van een aanrijding.

Hoe de man precies tegen de verkeerslichten terechtkwam, is niet bekend. Hoeveel hij gedronken had, is ook niet duidelijk, omdat de man dus niet wilde meewerken.