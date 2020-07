Black Lives Matter-kunstwerk in Eindhoven na een dag al beklad

Een levensgroot Black Lives Matter-kunstwerk in Eindhoven is zaterdagavond - een dag na de onthulling - beklad.

Het werk, gemaakt door diverse Eindhovense graffitikunstenaars, is onderdeel van de wereldwijde Black Lives Matter-beweging en is aangebracht op het Ketelhuisplein op Strijp-S.

Black Lives Matter is een internationale beweging die ontstaan is in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten als reactie op politiegeweld tegen Afro-Amerikanen.