Eindelijk weer Formule 1 en dit is de gekste supporter

Twee Hollands leeuwen op één foto. vergroot

Na maanden wachten kunnen Formule 1-fans hun hart ophalen, want het raceseizoen is begonnen. De aftrap was in Oostenrijk, een 'thuiswedstrijd' voor Max Verstappen. Nederlandse supporters reisden namelijk massaal af naar het circuit in Spielberg en de afgelopen twee seizoenen won Max er ook nog. Alleen dit jaar is dat allemaal even anders. De races vinden plaats zonder publiek. Dat betekent geen Oranjelegioen en dus ook geen Nardje Berk in zijn leeuwenpak. De Helmonder bekijkt de wedstrijd zondag thuis. In vol ornaat natuurlijk.

Het startschot klonk om tien over drie, maar de Helmonder stond er al op tijd klaar voor. Letterlijk, want de oranje stuiterbal is niet te houden. Voor Nardje is er geen sprake van rustig achterover op de bank toekijken. Hij staat springend en juichend voor de televisie Verstappen aan te moedigen. "Ons menneke Max", zoals hij zelf zegt.

In zijn zelfgemaakte leeuwenpak gaat Berk alle Formule 1-wedstrijden af. Inmiddels is hij een bekend fenomeen en wil iedereen op de foto. "Knuffel, high five en een boks, de hele dag door", glundert hij. Ook zijn held kent hem inmiddels. In 2016 kwam verstappen in Oostenrijk onverwachts de tribune op. "Hij liep recht naar mij en stak zijn hand omhoog. Dat had ik niet verwacht", blikt Nardje terug.

Veel kreeg hij er toch niet van mee. De ogen in zijn pak zijn klein en zichzelf verstaanbaar maken is lastig. Wat hij tegen Max zei, weet hij niet meer zo goed. "Ik denk misschien 'goed weer' ofzo." Toch is het Nardje daar niet om te doen. Hij blijft liever op afstand en vindt voornamelijk de sfeer onder de supporters fantastisch. "Ik weet dat Max me toch wel kent en van veraf ziet."

In de video zie je hoe Nardje samen met zijn leeuw de race beleefde.

