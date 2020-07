John De Bever: 'Discussie racisme wordt te zwaar, mag ik nog door een zwarte microfoon zingen?'

vergroot

Zanger John de Bever kreeg in de talkshow Beau op RTL4 een aanvaring met rapper Akwasi en schreef daarover het nummer 'Allemaal hetzelfde'. “De discussie over racisme wordt te zwaar. Je mag niets meer zeggen. Chocoladebol mag niet, mag ik nog door een zwarte microfoon zingen?”, vraagt de zanger uit Den Bosch zich af.

Malini Witlox Geschreven door

De Bever sprak zondag in de Omroep Brabant-talkshow Kraak over de aanvaring met Akwasi en zijn nieuwe liedje. “Ik zat me bij Beau kwaad te maken over de dingen die Akwasi zei en ik kon het niet meer houden. Er zal best wel racisme zijn, maar niet zo erg als zij zeggen”, aldus de Brabantse zanger.

Gekwetst

Als homoseksueel is De Bever vaak op zijn geaardheid aangesproken. “Ik geef daar niet om. Ik sta er heel makkelijk in en leef mijn eigen leven en laat het niet verpesten door een ander. Akwasi zal zich misschien sneller gekwetst voelen.”

Luister hier naar het lied van John de Bever over racisme:

Bevriend met Derksen

Maak je druk over corona en niet over een opmerking van Johan Derksen, zei de zanger die bevriend is met Derksen in Kraak. Derksen vergeleek Akwasi eerder met zwarte piet, waarna sponsors van het tv-programma Voetbal Inside zich terugtrokken en ook spelers van het Nederlands Elftal aangaven een boycot in te stellen.

Volgens De Bever slaan we door. “Iedereen mag een mening hebben, maar hou het lekker relaxt. Ik voetbal met donkere jongens in de zaal. Die heb ik nooit horen zeuren. Met mijn liedje ‘We zijn toch allemaal hetzelfde’wil ik aangeven dat we het luchtig moeten houden.

