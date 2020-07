Feest bij Dierenrijk: neushoorns krijgen groentetaart

Wachten op privacy instellingen... De neushoorns kregen een speciale groentetaart (foto: Dierenrijk). De neushoorns kregen een speciale groentetaart (foto: Dierenrijk). De neushoorns kregen een speciale groentetaart (foto: Dierenrijk). Volgende Vorige vergroot 1/4 De neushoorns in Dierenrijk vierden feest

Mjammie, dat is smullen. De neushoorns van Dierenrijk in Mierlo kregen zondagochtend een fijne verrassing. Ze wonen nu een jaar in het park en dus kregen ze een speciale maaltijd.

Hun verzorgers serveerden een enorme groentetaart met onder meer aubergine, selderij en wortel. En daar wisten de neushoorns wel raad mee.

In Dierenrijk verblijven momenteel drie Indische neushoorns: twee vrouwtjes en een mannetje. De twee vrouwtjes, Narayani en Jhansi, komen uit Tiergarten Berlin en keren in oktober 2021 terug in de Duitse stad.

Tegen die tijd zal er waarschijnlijk een ander vrouwtje naar Dierenrijk komen, zodat er een koppel gevormd kan worden met mannetje Gainda, dat uit ZooParc de Beauval komt.

Vreetzakken

In het afgelopen jaar aten de drie Indische neushoorns wat af. In totaal verorberden ze ruim 41.000 kilo voer en produceerden ze ook ongeveer even veel mest. Dat komt neer op het gewicht van ongeveer negentien neushoorns.