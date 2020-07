Met ‘een bootje op de rotonde’ bedankt PostNL de postbodes van de Biesbosch

Cees Schuller deed onderzoek naar de belangrijke rol van postbodes in de Biesbosch vergroot

Om een tijdperk van bijna 125-jaar postbezorging in de Biesbosch waardig af te sluiten betaalt PostNL een fors bedrag mee aan de realisatie van een kunstwerk in Drimmelen. De voorloper van PostNL begon in 1896 in met de postbezorging in de Biesbosch, maar in maart van dit jaar kwam er een eind aan de postbezorging. Het aantal bezorgadressen was dusdanig geslonken dat de postbezorging in de Biesbosch werd gestaakt.

Rob Bartol Geschreven door

Deskundige op het gebied van postbezorging in de Biesbosch is Cees Schuller uit Geertruidenberg. Hij deed onderzoek naar de postbezorging en bracht in een boek uit over de vele postbodes die in de Biesbosch dienst hebben gedaan. Schuller legt in de video uit hoe belangrijk de postbodes zijn geweest voor de boeren in de Biesbosch.

Wachten op privacy instellingen...

Dagna Hoogkamer van PostNl bevestigt dat PostNL een substantieel deel wil meebetalen aan een kunstwerk in Drimmelen. Over de hoogte van het bedrag wil ze zich echter nog niet uitlaten. PostNL kwam over de brug na gesprekken met oud-kooiker Jan Reuser. “Nadat ze hadden besloten om het afgelopen voorjaar de postbezorging de Biesbosch te staken, kwamen ze erachter dat ze niet zomaar weg konden lopen”, vertelt Reuser.

“Ik heb ze kunnen overtuigen dat de postbestellers veel meer betekenden, dan alleen een brief bezorgen. In dat gesprek gaven ze ook toe, dat ze eigenlijk geen weet hadden hoe belangrijk die postbodes zijn geweest voor de boeren en griendwerkers in de Biesbosch. Dat deed ze besluiten om een fors bedrag mee te betalen.”

Bootje op de rotonde gaat zo'n vijftigduizend euro kosten

Het ‘bootje op de rotonde’ wordt, al het benodigde geld bij elkaar is gesprokkeld, gemaakt door de Madense kunstenaar Joris Gaymans. Rinus Rasenberg van de Stichting Vrienden van de Biesbosch heeft de kosten van het kunstwerk begroot op circa vijftigduizend euro. Een deel daarvan is al toegezegd door PostNL.

Als alles meezit dan zal het kunstwerk in 2021 worden onthuld. Volgend jaar is het ook precies 125 jaar geleden dat PostNL begon met de postbezorging in de Biesbosch en wordt ook de Sint-Elisabethsvloed herdacht. In museum De Roos in Geertruidenberg exposeert Cees Schuller, tot het eind van dit jaar, een deel van zijn uitgebreide collectie oude ansichtkaarten van de Biesbosch waaronder ook de postbezorgers van de Biesbosch.

LEES OOK