Tilburgse agent in het gips door agressieve arrestant

Een agressieve arrestant heeft zaterdag in een cellencomplex aan de Ringbaan-West in Tilburg een agent verwond. De politiemedewerker moest naar het ziekenhuis en daar is zijn arm in het gips gezet, zo laat een politiewoordvoerder weten.

De arrestant moest na een gesprek met zijn advocaat terug naar zijn cel. Op het moment dat twee agenten de kamer binnenkwamen begon hij te schreeuwen en slaande bewegingen te maken. Daarbij raakte een van de politiemannen gewond.

Pas nadat de agenten hadden gedreigd pepperspray te gebruiken, kalmeerde de man en kon hij naar zijn cel worden gebracht.

De politie doet verder geen uitspraken over het incident.