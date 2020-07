Huizen ontruimd na vondst van handgranaat bij de buren

Foto: Sander van Gils, SQ Vision. vergroot

Aan de Van Coothstraat in Boxtel zijn zondagavond enkele woningen enige tijd ontruimd geweest. Dat gebeurde nadat er in een van de huizen een granaat was gevonden. Medewerkers van de EOD hebben de granaat meegenomen om op een andere plek tot ontploffing te brengen.

Rond kwart over negen mochten de bewoners terug naar huis. Een magneetvisser verklaarde eerder deze week iets opgevist te hebben. Het zou gaan om een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog.