Dubbel kampioen, topscorer en speler van het jaar: Wriedt is interessante aanwinst voor Willem II

Kwasi Wriedt (tweede van links) met de prijs voor topscorer en beste speler (foto: Hollandse Hoogte). vergroot

Kampioen van Duitsland met het grote Bayern München. En kampioen met het tweede elftal van die club op het derde niveau van Duitsland. Hij werd in die competitie topscorer en uitgeroepen tot beste speler van het jaar. Nu kan Kwasi 'Otschi' Wriedt zich richten op Willem II, waar hij komend seizoen speelt. Een nieuwe publiekslieveling? Pavlides kan zijn borst natmaken.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Wriedt is een zeer interessante speler. Hij is fysiek heel erg sterk en hij is snel. Maar hij is ook technisch, veel meer dan je op het eerste gezicht verwacht. Hij kan nauwkeurig en hard schieten met links, maar moet zijn rechtervoet nog verbeteren", zegt Bernhard Lackner. De Duitse journalist volgt Bayern München op de voet voor de Abendzeitung München .

Hij is lovend over de tweevoudig Ghanees international. “Qua type spel kun je hem vergelijken met Inter-spits Romelu Lukaku.”

De lofzang komt niet helemaal uit de lucht vallen. Willem II heeft met Wriedt een gewilde speler naar de Brabantse velden gehaald. “Om eerlijk te zijn: hij was sowieso veel te goed voor de 3. Liga. Afgelopen zomer waren er aanbiedingen van het hoogste en tweede niveau van Duitsland, terwijl er ook een aanbieding was vanuit Engeland. Hoewel zijn contract nog maar een jaar liep, wilde Bayern hem niet laten gaan. Omdat hij te belangrijk was voor het team.”

"Hij kreeg nooit echt een kans om zich te vestigen in de hoofdmacht, vooral omdat hij te belangrijk was voor het tweede elftal."

Wriedt maakte eind oktober 2017 zijn debuut in de hoofdmacht van Bayern München. Als invaller kwam hij in een bekerwedstrijd met RB Leipzig in het veld bij Bayern, waar Arjen Robben die avond aanvoerder was. Een maand later speelde hij een keer mee in de competitie. Daar bleef het bij, tot vorige maand. Wriedt mocht invallen tegen Borussia Mönchengladbach, dertien minuten. En daardoor mag hij zich twee keer kampioen noemen dit seizoen.

Tekst gaat verder onder de Instagram-post van Wriedt.

"Als er personele problemen waren mocht hij soms meetrainen, maar groter was zijn rol niet. Hij kreeg nooit echt een kans om zich te vestigen, vooral omdat hij te belangrijk was voor het tweede elftal."

Officieel is Wriedt, net als Derrick Köhn, vanaf 1 juli speler van Willem II. De laatste twee wedstrijden van Bayern München II waren na die datum. Er waren gesprekken om ze toch mee te laten spelen, maar de Tilburgse club kwam niet tot een akkoord met de Duitsers. Mede daardoor werd het nog even spannend.

"Het was geen verrassing dat hij werd uitgeroepen tot speler van het jaar."

“Ze waren sleutelspeler in het systeem van trainer Sebastian Hoeness, vooral Wriedt. Zonder hen had de ploeg wat problemen. Op de laatste speeldag werd er verloren, het was de eerste nederlaag na een reeks van twaalf wedstrijden zonder nederlaag.”

Ondanks die nederlaag werd het tweede team van Bayern toch kampioen. En ook de topscorerstitel van Wriedt kwam niet meer in gevaar. En dus sluit hij over een paar weken aan met twee kampioenschappen, een topscorerstitel en de prijs voor beste speler op zak. “Hij heeft een indrukwekkend seizoen gespeeld. Het was ook geen verrassing dat hij werd uitgeroepen tot speler van het jaar. Zijn vertrek is een groot verlies voor het tweede team van Bayern München”, sluit Lackner af.

