Zomers weer komt terug, maar dat duurt nog wel eventjes

De parasol kan weer bijna worden opengeklapt. vergroot

Goed nieuws voor de mensen die na de bewolking en regen van de afgelopen week uitkijken naar wat meer zomers weer. Dat komt eraan!

We moeten nog wel een paar dagen geduld hebben, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. Tot het volgende weekend. "Dan komt een hogedrukgebied in onze buurt te liggen. Het wordt dan droog met meer ruimte voor de zon. De vraag is alleen uit welke richting de wind gaat waaien. Waait die van zee, dan blijft het met zo'n 20 graden fris. Maar waait die vanaf land, dan sluit ik niet uit dat de temperatuur zomaar richting 25 graden gaat."

Wachten op privacy instellingen...

'Klap onweer'

Tot volgend weekend is het wisselvalligheid troef. Deze maandag is daar een mooi voorbeeld van: een afwisseling van zon en wolkenvelden en verspreid over de provincie krijgen we te maken met een aantal buien. "Maandagmiddag kan een enkel exemplaar best pittig uitpakken. Ik sluit niet uit dat er een klap onweer bij zit. Maar tussen de buien door zijn er wat langere droge perioden met ruimte voor de zon."

Er staat nog steeds een stevige westenwind. "In open gebieden kan die vrij krachtig zijn. De temperatuur is voor deze tijd van het jaar niet heel best: 18 of 19 graden. Maar daarmee is Brabant deze dag wel de warmste van Nederland."

Wachten op privacy instellingen...

'In de zon zal het best zomers aanvoelen'

Dinsdag wordt volgens Janssen best een prima dag. "Zeker in de zon zal het best zomers aanvoelen. Maar in de avond neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en valt er uiteindelijk op steeds meer plaatsen regen."

Dat is ook het weerbeeld voor woensdag: bewolkt, perioden met regen en een temperatuur van hooguit 18 graden. Maar vanaf donderdag knapt het weer langzaam op. "Dan draait de wind een beetje en bereikt andere lucht ons land."