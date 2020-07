Veel handen maken licht werk: 50 mensen met laarzen gezocht voor zware klus

Veel handen gezocht voor een zware klus (foto Schneider Youngplants). vergroot

Het bedrijf Schneider Youngplants dat een nieuw kassencomplex bouwt van 36.000 vierkante meter in Woudrichem, heeft voor dinsdagmorgen tientallen mensen nodig. Er moet een enorme, zware rol zeil uitgerold worden over een nieuw waterbassin. “Het is letterlijk met tientallen mensen trekken aan een enorme rol”, vertelt Rozemieke Schneider. “Een zware klus waar we zo’n vijftig man of vrouw voor nodig hebben, met laarzen aan.”

Na een oproep op social media hebben zich al tientallen mensen aangemeld die dinsdagmorgen willen komen helpen, om het zeil over het nieuwe waterbassin te trekken. “We zitten bijna vol, naast aanmeldingen uit onze eigen ploeg hebben zich ook mensen uit Woudrichem aangemeld en dat is heel fijn”, aldus Rozemieke Schneider van het bedrijf.

Het uitrollen van het megazeil over een enorm waterbassin is een klus die machines niet kunnen klaren. “Het is te groot en te onhandig, dit kan alleen met menskracht”, zegt Schneider die denkt dat het zo’n twee uur kost om het zeil op z’n plek te krijgen. “Om acht uur beginnen we met het indelen van de mensen om daarna aan het karwei te beginnen.”

"We hebben indien nodig voor iedereen mondkapjes."

Door de regelgeving rond corona is het nog een hele klus om het karwei ook veilig te laten verlopen. “We hebben indien nodig voor iedereen mondkapjes en we houden ons uiteraard aan de vereiste afstand.”

Het bedrijf Schneider Youngplants bouwt een groot kassencomplex van 36.000 vierkante meter. Het bedrijf moet weg uit zijn huidige vestigingsplaats Ridderkerk, om plaats te maken voor andersoortige bedrijven. Schneider Youngplants is gespecialiseerd in het kweken van jonge planten uit zaden en stekgoed .