NikkieTutorials deelt sneer uit aan J.K. Rowling

Nikkie de Jager, ook bekend als NikkieTutorials, heeft via sociale media een sneer uitgedeeld aan J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter-boeken. Die zou transfobe uitspraken hebben gedaan.

"En dan te bedenken dat ik groot fan was van Harry Potter. J.K. Rowling, je bent een schande. Je hebt geen idee hoeveel pijn je mensen aandoet. Shame on You", twitterde de Udense Nikkie.