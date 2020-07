Auto-inbrekers teisteren wijk Breda, auto's van het slot zonder braaksporen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een groep auto-inbrekers is actief in de Haagse Beemden in Breda. Ze hebben het voorzien op moderne auto's met zogeheten 'keyless entry'. Daarbij gaat de auto van het slot als de sleutel in de buurt is. Maar ook zijn bij auto's ruiten ingeslagen of is de deur opengebroken.

Malini Witlox Geschreven door

Bij de auto's met keyless entry zijn er geen sporen van braak. De criminelen hebben apparatuur waarmee ze het signaal versterken, waardoor de auto ook opengaat als de sleutel niet direct naast de auto gehouden wordt. Buurtbewoners hebben de dieven onder meer met tablets rond zien lopen om signalen op te vangen.

Er werd onder meer ingebroken in auto's in de Maaibeemd en Raaimoeren. Ook zijn de inbrekers 's nachts gezien in andere straten, onder meer door iemand die de hond uitliet. De dieven hebben het vooral gemunt waardevolle voorwerpen die in de auto liggen, maar nemen evengoed oplaadkabels mee.

Achter inbrekers aan

Buurtbewoners zijn tevergeefs achter de inbrekers aangegaan. Ze overwegen om een buurtwacht op te zetten die 's nachts surveilleert. Een aantal wijkbewoners hebben camera's op laten hangen. Foto's van de vermoedelijke daders zijn aan de politie gestuurd.

De politie doet onderzoek naar de golf inbraken. In sommige gevallen nemen de inbrekers niets mee, maar doorzoeken ze wel de auto.

"Er zijn de afgelopen twee weken in ieder geval dertien aangiftes gedaan van diefstal uit personenauto’s", meldt een politiewoordvoerder. "Dat is best wel veel. Er loopt een onderzoek, maar dat heeft helaas geen gewenst resultaat opgeleverd tot nu toe. We hebben beelden van mogelijke verdachten. Ook wordt er extra aandacht aan de wijk gegeven als de meldingen het toelaten."

Opletten bij uitlaten hond

De politie heeft nog enkele adviezen voor de buurtbewoners. "Bel 112 als u iets verdachts ziet, bijvoorbeeld bij het rondje met het hondje of bij de blik naar buiten als u niet kunt slapen ’s nachts. We rijden liever te vaak dan dat we het missen."

En kijk regelmatig op uw camerabeelden of er ’s nachts 'verdachte' personen door uw straat lopen. "Misschien lopen ze uw auto voorbij maar breken ze een paar straten verder de auto van een buurtbewoner open."