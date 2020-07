Corona steekt stokje voor tijdelijke daklozenopvang in Tilburg

Er komt door het coronavirus geen tijdelijke opvang voor daklozen aan de Ringbaan West in Tilburg. Dat heeft wethouder Rolph Dols van de gemeente Tilburg maandag gezegd tegen de gemeenteraad. Er was vanuit de buurt veel verzet tegen de opvang.

De opvang aan de Ringbaan West was tijdelijk, maar er heeft eigenlijk nooit iemand gewoond. Corona stak een stokje voor de tijdelijke opvang. Er konden te weinig mensen worden opgevangen omdat er een veilige afstand moest worden gegarandeerd, stelt de wethouder.

Daarom is in coronatijd gekozen voor de veel grotere opvanglocatie bij de voormalige Willem II-gevangenis. Die staat tijdelijk leeg. De opvang daar kan nog zo lang gebruikt worden, dat de opvang aan de Ringbaan West helemaal van de baan is.