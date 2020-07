Rode loper voor schoolverlaters, maar ouders waren niet welkom

Schoolverlaters in Breda nemen afscheid met een eigen film. vergroot

In hun mooiste feestkleren en gespannen als veertjes liepen de schoolverlaters van de Dr. De Visserschool in Breda maandag over de rode loper de bioscoopzaal in. Hun zelfgemaakt film beleefde in Kinepolis zijn première. Vanwege de coronacrisis hadden ze die in drie weken tijd in elkaar gezet. Maar over het resultaat waren ze het eens: "Hij is prachtig!"

Het thema was 'geleend' van het populaire televisieprogramma 'Wie is de Mol', maar voor de rest kwam alles uit de film uit hun eigen koker. De opdrachtjes die de groepjes in de film moesten uitvoeren, de humor die erin verwerkt zat, de grote lijn in het verhaal. "Er zat wat tijdsdruk achter omdat we pas vanaf half mei met elkaar aan het werk konden", zegt docent Michiel Marijnissen. "Maar de kinderen hebben dat fantastisch gedaan."

De kinderen hadden het erg naar hun zin tijdens de galapremière:

"We begonnen toen de coronamaatregelen nog heel streng waren", legt schooldirecteur Elise Kopper uit. "Samen zingen mocht niet, samen dansen ook niet." Dus was de creatie van een film een welkom alternatief. "We hebben er met zijn allen heel veel lol aan beleefd."

De coronacrisis is geen onderwerp in de film en dat is heel bewust erbuiten gehouden zegt Anne van Dorst. Zij is leerkracht van de tweede groep achtstegroepers op de Dr. De Visserschool.

"Voor de kinderen zal het altijd in de herinnering blijven, maar er was niemand die bij het maken van de film het woordje corona heeft laten vallen. We hebben geprobeerd om alles zo alles zo normaal mogelijk te laten verlopen."

Dat gold helaas niet voor de ouders. Die konden vanwege coronamaatregelen niet bij de première zijn, maar daarvoor heeft de school een oplossing bedacht. "Aan het einde van de feestdag krijgen de ouders een pakketje mee naar huis waarmee ze samen met de andere kinderen een bioscoopavondje thuis kunnen organiseren."

Natuurlijk moeten de leerlingen ook op de foto. vergroot