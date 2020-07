Marco van Elderen gekroond tot gildekoning, misschien wel de eerste en enige in Brabant

Koning Marco van Elderen vergroot

Koningschieten. Voor veel leden van gildes in Brabant is het een onmetelijke eer om als koning door het leven te mogen gaan. Marco van Elderen schoot maandag in Moergestel, onder aangepaste corona-omstandigheden, met zijn handboog de vogel van de wip. “Ik ben pas drie jaar lid van het gilde en dan bij mijn allereerste deelname als koning uit de strijd komen. Ik vind het een hele eer”, zegt de kersverse koning.

In tijden van corona is niets zoals het was. Zo ook het koningschieten op de kermismaandag in Moergestel. Waar voor veel gildes het jaarlijkse festijn werd afgelast, hadden de broeders van het gilde Sint Sebastiaan en Barbara vanwege corona voor een ‘beheersbare omgeving’ gezorgd. “Waar normaal gesproken alle pijlen gelijktijdig op de vogel werden afgeschoten, werd er na een loting om de beurt geschoten. Zo konden we de 1,5 meter afstand handhaven”, licht hoofdman Gert van Elderen, een achterneef van nieuwe koning, toe.

Zonder de koning gaan wij niet op stap



De pijl van Marco (50) trof doel op twaalf meter hoogte. Niet wetende dat hij daarmee ook zijn agenda volschoot. “Het koningschieten is bij ons gilde om de vier jaar. De koning is het boegbeeld van ons gilde, zonder de koning gaan wij niet op stap. Hij is middelpunt”, licht Gert toe. “Ik kom al mijn verplichtingen na en zet me voor honderd procent in”, lacht de goed gemutste Marco.

Rest de vraag of Marco de eerste koning van alle Brabantse gildes is. Gert: “Vermoedelijk wel, maar zeker weten doen we het niet. Het zou wel een primeur zijn. Aan de andere kant is het ook een voorbeeld voor andere gildes. Als je het goed regelt, kan het koningschieten gewoon doorgaan.”