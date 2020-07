Gewonde bij schietpartij aan de Nispenseweg in Roosendaal

Foto: Christian Traets. vergroot

In de omgeving van het sportpark Vierhoeven aan de Nispenseweg in Roosendaal heeft maandagavond rond kwart over tien een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is een persoon gewond geraakt.

Het slachtoffer is aanspreekbaar en wordt naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.