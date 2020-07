Het poppetje dat op het knopje van het verkeerslicht drukt, draagt in Breda NAC-kleuren

Ook de fietsende NAC-supporter drukt op het knopje. vergroot

Iedereen kent wel de stickers op het voetgangers- of fietsersverkeerslicht die laten zien dat je op het knopje moet drukken om groen licht te krijgen. Bij de oversteekplaatsen rondom het Rat Verlegh Stadion in Breda draagt het poppetje op de sticker voortaan geel-zwarte supporterskleding.

Ronald Strater Geschreven door

De actie is onderdeel van het project 'The Last Mile', bedacht door de stichting Samen voor NAC en vormgegeven door verschillende supportersgroepen. De aanhangers van NAC gaan de weg naar het stadion, de Lunetstraat, in een paar jaar tijd helemaal oppimpen.

"De term last mile is overgewaaid uit Engeland en is eigenlijk de route die je aflegt vanuit de binnenstad of een wijk naar het stadion toe", zo legt initiatiefnemer Jean-Paul Kuijpers uit. "De weg naar het stadion straalt bij ons niet veel voetbal uit en wij willen dat stukje Breda veel meer eigen maken. Het geeft veel meer beleving. Supporters krijgen, ook als het geen wedstrijddag is, een echt NAC-gevoel."

De route van supporterscafé 't Hoekske naar het stadion wordt geel-zwart opgeleukt:

Wachten op privacy instellingen...

Het oorspronkelijke idee komt dan wel uit Engeland, maar de NAC-supporters willen eigenlijk van de Engelse term af. Een goed alternatief is nog niet gevonden en over het aangedragen 'Rattenpad' wordt nagedacht. Vanwege NAC-icoon Rat Verlegh worden NAC-supporters ook wel ratten genoemd. Dat zou mooi overeen komen met een idee dat die de werkgroep snel wil realiseren.

"Ratten op de grond vormen de route die mensen moeten lopen naar het stadion", vertelt Kuijpers. "De ratten leiden je als het ware naar Vak G of de B-side."

"Ik ben een Bredase jongen, dus het idee spreekt mij erg aan."

Ook het idee van de speciale verkeersborden bij de oversteek voor voetgangers en fietsers bij stoplichten willen de NAC'ers rap uitvoeren. Daarna komen de gekleurde lantaarnpalen, de tunnel en de andere ideeën wel. "We hebben te maken met verschillende eigenaren", weet Jean-Paul Kuijpers. "Dus we zullen bijvoorbeeld het gesprek aan moeten gaan met ProRail en de gemeente Breda."

Over de gemeente Breda hoeven de supporters zich niet veel zorgen te maken. "Dit is toch fantastisch, zo'n aangeklede route naar het stadion", zegt Daan Quaars, wethouder sport in Breda. "Ik ben een Bredase jongen, dus het idee spreekt mij erg aan. Zeker omdat het met NAC te maken heeft."

"Het zijn toffe ideeën en we gaan doen wat volgens de regels mag", belooft Quaars. "De gemeente heeft hierin een actieve, adviserende rol. Onze afdeling mobiliteit is er al bij betrokken."