Twee meisjes (15 en 17) die begin juni wegliepen uit een instelling in Deurne en sindsdien werden vermist, zijn weer terecht. Dat laat de politie dinsdag weten.

De meisjes verkeren in goede gezondheid, aldus een politiewoordvoerder. Waar de twee in de tussentijd zijn geweest is onduidelijk. De politie doet daar geen mededelingen over.