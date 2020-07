Gedonder in Geertruidenberg over een stuk middeleeuwse kasteelmuur

Gedonder in Geertruidenberg over het weer zichtbaar maken van middeleeuwse kasteelmuur. vergroot

De heropbouw van een stuk kasteelmuur in Geertruidenberg om te laten zien waar ooit een imposant kasteel stond, lijkt te zijn verzand in een middeleeuwse strijd om de macht: wie heeft het voor het zeggen en wie wordt geacht z’n mond houden? Er worden verwijten gemaakt én weer tegengesproken. Al met al is er nog steeds niets gebeurd.

Bas Zijlmans, amateur-stadshistoricus van Geertruidenberg, wist het april vorig jaar heel zeker: "Dit jaar gaan de werkzaamheden beginnen om een stuk kasteelmuur van het kasteel Geertruidenberg uit de 14e eeuw weer zichtbaar te maken." Maar nu zijn we ruim een jaar verder en is er nog steeds niets gebeurd. De gemeente Geertruidenberg zou de ambitieuze stadshistoricus aan de kant hebben geschoven.

“De gemeente heeft de regie overgenomen.”

De plek waar ooit het imposante, middeleeuwse kasteel stond, was eeuwenlang een groot mysterie in Geertruidenberg. Na jarenlang ‘papieren’ onderzoek ontdekte Bas Zijlmans begin jaren tachtig waar het kasteel heeft gestaan. “Hebbes en nu rustig blijven, dacht ik. Het was een enorm gevoel van blijdschap”, zei hij vorig jaar tegen Omroep Brabant. Inmiddels ligt er een plan om op de plek een stukje kasteelmuur terug op te bouwen.

De gemeente besloot in september vorig jaar om maximaal 30.000 euro in het project te steken, maar daarmee begon ook de strijd om de macht, zo klinkt uit het kamp van Zijlmans. De club rond de stadshistoricus, die zelf 42.000 euro inbracht, wilde in zee gaan met een plaatselijke aannemer. De gemeente Geertruidenberg wil dat er bij drie aannemers offertes worden aangevraagd. En zo zijn er over en weer meerdere grote en kleine irritaties, die ook weer worden tegengesproken. Een ding lijkt zeker: het rommelt.

“Het begint mij te veel te worden. Ik voel me niet goed.”

“De gemeente heeft de regie overgenomen”, bevestigen meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar. Zijlmans zelf wil weinig kwijt over de ontstane situatie. “Het begint mij te veel te worden. Ik voel me niet goed”, is zijn korte en enige commentaar.

In het kamp van de amateurhistoricus weten ze wel waar de schoen wringt. De gemeente had genoeg van de gepassioneerde initiatiefnemer, die de ambtenaren gevraagd en ongevraagd aanjoeg om het project te omarmen en een beetje tempo te maken. “Daar heeft hij zijn ongenoegen over geuit en ze voorgehouden dat het anders moet”, is te horen in de grote kring van sympathisanten rond Zijlmans. “De gemeente heeft hem aan de kant gezet omdat hij de regie niet uit handen wilde geven.”

Wethouder Kevin van Oort zegt in een reactie zich absoluut niet te herkennen in de beschuldigingen, sterker nog: hij verwacht dat in augustus de werkzaamheden kunnen beginnen en dat in samenwerking met de populaire stadshistoricus. Volgende week gaan gemeente en het kamp van Zijlmans rond de tafel zitten.

