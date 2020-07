50 stoere mannen (en een paar vrouwen) trekken een enorm zeil naar zijn plek

Een deel van het zeil wordt uitgerold. Het zeil wordt uitgerold. Volgende Vorige vergroot 1/2 Een deel van het zeil wordt uitgerold.

“Eén, twee, go! Eén, twee, go!”, klinkt het ’s ochtends vroeg op het terrein van Schneider Youngplants in Woudrichem. Vijftig vrijwilligers, vooral mannen, rollen een gigantisch zeil over een nieuw aangelegd waterbassin. Binnen een paar uur is de klus geklaard. "Als het goed is blijft het de komende dertig jaar nog liggen", zegt Jacob Schneider, directeur van Schneider Youngplants.

Ista van Galen Geschreven door

Zo werd het enorme zeil op zijn plek getrokken:

Wachten op privacy instellingen...

Het zeil wordt neergelegd zodat water in de enorme kuil kan worden opgeslagen. Het uitrollen met zo veel mensen vereist wat organisatie. Vooraan staat één medewerker die naar alle vrijwilligers roept wat ze precies moeten doen. “Ik had niet verwacht dat er zo veel mensen mee zouden helpen. Prachtig is het”, zegt Jacob Schneider.

Het begon allemaal met een oproep op social media, waarin de directeur vroeg of mensen wilden komen helpen bij het uitrollen. Daar kwamen al snel tientallen reacties op. “Wij zijn hier nieuw en ik ken in Woudrichem eigenlijk nog niemand, dus ik had verwacht dat vijftig mensen vinden een uitdaging zou worden. Maar er zijn veel aanmeldingen gekomen, dat vind ik heel bijzonder. Ik had het niet verwacht", zegt Jacob.

Het zeil wordt uitgerold. vergroot

Het is zwaar werk, maar dat vinden de vrijwilligers niet erg. “Gelukkig schijnt de zon. Ik vind het gezellig en volgens mij gaat het allemaal wel goed”, zegt een bezwete man. Op de vraag waarom ze hier vrijwillig aan mee komen doen zegt een andere vrijwilliger: “Het is deels uit nieuwsgierigheid. Ik kom uit de buurt en wilde wel weten wat hier nou eigenlijk zit. Maar ook om gewoon een handje te helpen. Ik had vandaag toch niks te doen.”

Het is een klus die machines niet kunnen uitvoeren. "Een machine trekt aan één kant van het zeil. Maar er moet vanaf heel veel verschillende punten tegelijk aan worden getrokken. Anders gaat het zeil kapot."

Schneider Youngplants

Het bedrijf Schneider Youngplants is nieuw in de gemeente Altena en is bezig met de bouw van een groot nieuw kassencomplex van 36.000 vierkante meter. Het bedrijf moet weg uit Ridderkerk, de huidige plek, om daar plaats te maken voor andere bedrijven. Schneider Youngplants is gespecialiseerd in het kweken van jonge planten uit zaden en stekgoed