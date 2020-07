Dick heeft de eerste waterstoffiets van Nederland en wil dat velen volgen

Dick van Goch op zijn waterstoffiets. vergroot

"Waterstof heeft de toekomst." Dick van Goch (54) uit Sint Anthonis draait er niet omheen. Hij is de trotse eigenaar van de enige waterstoffiets in Nederland. Gekocht in Frankrijk, toen hij hoorde dat er daar 150 op de markt zouden komen. Hij werd meteen maar de vertegenwoordiger van dat Franse bedrijf in Nederland. Want iedereen aan de waterstoffiets, dat ziet hij wel zitten.

Het is een gek gezicht. Tussen de blitse waterstofauto's op de Automotive Campus in Helmond staat één fiets. Robuust, door de waterstoftank aan de voorkant, maar verder doet weinig vermoeden dat dit een hoogstaande ontwikkeling is. Om de vraag wat een waterstoffiets nou zo handig maakt moet hij lachen. "Op dit moment is er helemaal niets handig aan zo'n fiets, want je kan hem nergens vullen." Maar daar gáát het niet om.

Dick van Goch demonstreert zijn waterstoffiets:

Wachten op privacy instellingen...

Nu we allemaal massaal op de e-bike stappen, moeten we beseffen dat in al die fietsen accu's zitten met een hoop rommel erin, zegt Dick. "Waterstof kan een duurzame energiebron zijn omdat je waterstof kunt gebruiken om groene elektriciteit op de slaan."

Want daar zit een groot probleem. Een teveel aan zonne-energie of windenergie kan je niet 'bewaren'. "Door dat om te zetten in waterstof, kan je er vervolgens auto's, fietsen en zelfs huizen mee van energie voorzien", zegt Dick. Dat betekent wel dat er vulstations moeten komen om te 'tanken', want de waterstoffiets kan je niet even makkelijk laden aan het stopcontact.

Vullen met speciale tank

32 kilo weegt de fiets en je kan er in het vlakke Nederland zo'n 150 kilometer mee rijden. Bijvullen is in een mum van tijd gebeurd. Nu gaat dat nog met een aparte waterstoftank van 20 liter die Dick thuis in de schuur heeft staan. Daar kan ik ruim duizend kilometer op fietsen." Later hoopt Dick dat dat dus gewoon bij een echt vulstation kan.

Voor de gewone consument is de waterstoffiets nu dus nog niet heel praktisch. Maar Dick hoopt dat gemeenten of grote bedrijven de stap durven te wagen. "Ik droom ervan om uiteindelijk met bijvoorbeeld ASML in gesprek te kunnen. Die hebben nogal parkeerproblemen en ze gebruiken al waterstof in hun productieprocessen. Als zij nou voor zo'n 30 medewerkers een fiets regelen en een vulstation, dan is dat een mooie, duurzame oplossing."

Waterstoffiets is de toekomst

Mocht je de fiets ondanks de opstartperikelen toch willen hebben, dan betaal je er zo'n 9000 euro voor. "Uiteindelijk zullen ook de waterstoffietsen goedkoper worden. Dat zag je ook bij de elektrische auto's van bijvoorbeeld Tesla, maar dat duurt nog even", zegt Dick. "De waterstoffiets is in mijn ogen écht de toekomst. En oh ja, hij fietst heerlijk!"