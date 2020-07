F-16 rijdt door de straten van Breda en strijkt neer bij het Kasteel

Een opmerkelijk gezicht dinsdagochtend in Breda: een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht werd zonder opsmuk door de straten gereden. Het betreft de J-866, een toestel dat ruim 5713 uur gevlogen heeft en afkomstig is van vliegbasis Volkel. De straaljager wordt de nieuwe 'poortwachter' bij het Kasteel van Breda, waar onder meer luchtmachtofficieren worden opgeleid.

Binnen de Koninklijke Luchtmacht is het een traditie om een vliegtuig dat ooit operationeel heeft gevlogen na uitfasering weer te plaatsen op de toenmalige thuisbasis, zo schrijft Defensie in een persbericht. Deze vliegtuigen houden zo als poortwachter, zoals ze worden genoemd, de militaire historie levend. Na 38 dienstjaren is het nu dus de beurt aan de J-866, al wordt het toestel officieel pas volgende week woensdag onthuld.