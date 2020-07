Rolls Royce voor Michael van Gerwen: 'Goedkoper dan mijn vorige auto'

Michael van Gerwen zat door de coronacrisis veel thuis, maar sinds een paar maanden heeft de darter alle reden om op pad te gaan. De Vlijmenaar heeft een Rolls Royce Ghost gekocht. De wagen uit 2018 met een nieuwwaarde van ruim drie ton is 'een bucketlistdingetje'.

Dat vertelt Van Gerwen aan het YouTube-kanaal DriversDream, zo bericht RTL Nieuws. "Ik zag 'm te koop staan, belde meteen op en ik zei: 'Die is van mij!' Dit is once in a lifetime", vertelt Van Gerwen.