Golftoernooi KLM Open gaat niet door vanwege coronamaatregelen

Bernardus-golfbaan in Cromvoirt, decor van KLM Open. vergroot

Het KLM Open dat in september gespeeld zou worden op Bernardus Golf in Cromvoirt, is afgelast. Volgens de organisatie is het niet mogelijk te spelen met de maatregelen die nodig zijn vanwege corona. Er werden 50.000 bezoekers verwacht.

"Ondanks de versoepelde maatregelen moesten er zoveel aanpassingen worden gedaan om aan de RIVM-richtlijnen te kunnen voldoen, dat het binnen de nog beschikbare tijd en de gewenste ambitie, een onmogelijke opgave was om een aangepast KLM Open te organiseren”, stelt toernooidirecteur Daan Slooter.

Daarom heeft de organisatie van het KLM Open besloten om de editie van dit jaar af te gelasten. Het KLM Open zou van 17 tot en met 20 september voor het eerst in Cromvoirt worden gehouden. In principe vindt het evenement volgend jaar weer in Cromvoirt plaats.

Afgelaste evenementen

Sinds het begin van de coronacrisis begin maart is er een reeks aan sportevenementen in Brabant afgelast of uitgesteld. Een overzicht van de meest in het oog springende:

Vuelta

Indoor Brabant in Den Bosch,

EK-squash in Eindhoven,

Olympisch kwalificatietoernooi skateboarden in Tilburg,

Olympisch kwalificatietoernooi zwemmen in Eindhoven ,

Olympisch kwalificatietoernooi beachvolleybal in Eindhoven ,

ZLM-Tour door Brabant ,

Eindhoven Boxcup,

Marianne Vos fietsfestival in Wijk en Aalburg,

NK-springruiters Mierlo,

Tennis Fed Cup play-off Den Bosch ,

Libema Open Rosmalen .