De hele Eredivisie schopt tegen Yade Lauren: 'Echt vet!'

Pak ’m beet 5000 keer per avond wordt er komend voetbalseizoen tegen Yade Lauren uit Rosmalen geschopt. Althans tegen haar foto, want ze is een van de elf hiphoptalenten die op de nieuwe officiële Eredivisiebal staan. “Ja dat vind ik ook wel een gek idee."

De nieuwe Eredivisiebal is dinsdag gepresenteerd. Muzieklabels Top Notch en Noahs Ark zijn dit jaar de ontwerpers. Zij kozen artiesten waarvan ze verwachten dat ze het ver gaan schoppen.

“Ik was een beetje in shock toen ik gevraagd werd, maar het is wel heel vet”, zegt de 21-jarige zangeres uit Rosmalen. Ze omschrijft zichzelf als de gemiddelde Nederlandse voetbalfan.

Trots

Haar vader is wel een echte voetbalfan die vanaf september zijn dochter voorbij ziet rollen in de stadions en op televisie. “Ik denk dat hij heel trots is.” Als de eredivisieclubs binnenkort oefenduels gaan spelen wordt de bal voor het eerst in gebruik genomen. “Ik heb de nieuwe bal al thuis, hij is heel vet!”

Yade Lauren bracht onlangs haar debuutalbum uit en zong vorig jaar met rapper Snelle het nummer ‘Smoorverliefd’ dat op YouTube bijna 7 miljoen keer bekeken is.

