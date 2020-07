Stefany Nascimento Camara (14) uit Riethoven vermist

De 14-jarige Stefany Nascimento Camara wordt vermist sinds ze zondagmiddag vertrok vanuit haar ouderlijk huis in Riethoven. De politie zegt dat ze zich ernstig zorgen maakt.

De politie heeft naast foto's ook een signalement verspreid. Stefany Nascimento Camara is licht getint, heeft donkere ogen, lang zwart stijl haar en droeg tijdens haar vertrek een zwart T-shirt met een zwarte broek en witte schoenen.



Wie Stefany heeft gezien of wellicht meer weet over de verdwijning wordt verzocht contact op te nemen met de politie.