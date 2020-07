Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De 14-jarige Stefany Nascimento Camara uit Riethoven is weer terecht. Ze vertrok zondagmiddag vanuit haar ouderlijk huis in Riethoven en was sindsdien spoorloos. De politie gaf aan zich ernstig zorgen te maken.

Ron Vorstermans Geschreven door

De politie verspreidde foto's en een signalement van het meisje.

