15 coronabesmettingen bij Snack Connection in Giessen, nadat eerder oprichter overleed aan corona

Bij het bedrijf zijn 15 coronabesmettingen vastgesteld (foto: Rene van Hoof). vergroot

Bij notenverwerkingsbedrijf Snack Connection in Giessen zijn vijftien coronabesmettingen vastgesteld. Dat bevestigen de directeur van het bedrijf en de GGD. De besmettingen zijn waarschijnlijk buiten het bedrijf ontstaan en verspreid tussen collega’s die privé met elkaar omgingen.

Rebecca Seunis Geschreven door

Omdat een van de oprichters van het bedrijf afgelopen april overleed aan corona, hebben de besmettingen veel impact op het bedrijf, zegt een woordvoerder. Van de vijftien coronapatiënten ligt er één in het ziekenhuis. De rest was of is thuis in quarantaine.

Flinke dosis pech

Het eerste coronageval binnen het bedrijf werd op 22 juni bekend. Volgens een woordvoerder is toen direct contact gezocht met de GGD om te kijken hoe het bedrijf verdere verspreiding kon inperken. “Op dat moment waren er al nieuwe besmettingen aan de gang zonder dat we dat wisten. In de loop van de dagen liep het op tot vijftien besmettingen. Nu zijn al er al twee dagen geen nieuwe besmettingen bekend”, aldus de woordvoerder.

'Heel wrang'

Bij het bedrijf werken tachtig mensen. Dat er ondanks maatregelen toch vijftien mensen besmet zijn, vindt het bedrijf ‘onvoorstelbaar’. “Het schrijnende is dat de eigenaar van het bedrijf in april aan corona overleden is en dat wij mede daarom extreem streng waren met de maatregelen. Het is heel wrang dat het hier gebeurd is.”

Volgens de woordvoerder zijn er extra maatregelen getroffen als plastic schermen, grotere afstanden tussen de werkplekken en het meten van de lichaamstemperatuur bij binnenkomst.

Burgemeester

De burgemeester van Altena maakte het nieuws dinsdagavond bekend tijdens de raadsvergadering. Volgens de burgemeester zijn onder de besmette medewerkers twee echtparen. Hij zei daarnaast dat het bedrijf goed gehandeld heeft.