Vele zwerfafval in Breda moet worden uitgebannen door burgerinitiatief: 'Het is gewoon slordig'

Steeds meer inwoners van Breda binden zelf de strijd aan tegen het zwerfafval op straat. Ze doen mee aan het burgerinitiatief Opgeruimd Breda, waarbij de vrijwilligers verantwoordelijk worden gemaakt voor het rapen van afval in hun straat of op hun plein. Initiatiefnemer Gert van der Hart hoopt zo snel een dekkend netwerk voor de hele gemeente te hebben: "Want Breda is ongelofelijk vervuild."

Van der Hart ergert zich groen en geel aan de rotzooi die op straat wordt achtergelaten. "Ik woon zelf in een ogenschijnlijk prachtig deel van Breda, vlak tegen het Mastbos. Maar toen ik verder ging kijken, bleek dat ook deze wijk zwaar verontreinigd is met zwerfafval."

Van der Hart heeft het dan niet alleen over het afval wat zichtbaar los rondslingert, maar eigenlijk vooral over plastic rotzooi dat in kleinere stukjes uiteenvalt en nog steeds in het ecosysteem schade blijft aanrichten. "Iedereen heeft het over het opruimen van plastic in de oceanen, maar de plastic soep ontstaat recht onder onze neus. Het vertrapte en vermaaide plastic hier op de grond, komt uiteindelijk ook in rivier de Mark terecht en vergiftigt ons ecosysteem."

Afvalprikker laat zien hoeveel zwerfafval er ligt op een stukje van 10 meter

Op Facebook haken steeds meer Bredanaars aan bij het burgerinitiatief. "Als een soort olievlek willen we dit systeem uitvouwen van straat naar straat. Van buurt tot buurt. Op elke plek zoeken we een kartrekker die de aanjager wil zijn. Het is heel laagdrempelig. Je geeft iedereen een stuk eigen verantwoordelijkheid over het schoon krijgen en daarna schoon houden van zijn of haar buurt of wijk."

Volgens de initiatiefnemer maakt het niet uit of het om een volkswijk of om een elitebuurt gaat. "De betrokkenheid gaat verder dan je eigen voordeur. Kijk eens net even wat verder, naar de overkant, en neem je verantwoordelijkheid voor een schoon Breda. Het gebeurt onder ons neus. Net zoals de plastic soep die ook hier als vermaaide snippers in ons oppervlaktewater verdwijnt. Dat kun je als moderne beschaving toch niet accepteren?"