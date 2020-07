Eindelijk weer spelende kinderen tijdens eerste schoolkamp op Heesemanshoeve: 'Lang stil geweest'

Blije kinderen kunnen toch op schoolkamp in Boxtel. vergroot

Maandenlang was het door de coronacrisis heel erg stil op groepsaccommodatie de Heesemanshoeve in Boxtel. Geen clubs over de vloer, geen spelende kinderen op schoolkamp. Maar de kinderen van basisschool De Tuimelaar hebben geluk: zij hebben geduldig afgewacht en zijn deze week de allereerste groep kinderen die dit jaar op kamp mag in de Heesemanshoeve.

Rebecca Seunis Geschreven door

"Gelukkig maar", zegt Toine Graft van de Heesemanshoeve. "Het is heel erg moeilijk geweest voor ons en dit is de eerste school die wij kunnen ontvangen. Dus daar zijn we heel blij mee. Het was echt lang stil hier. Nu is het weer zoals het hoort te zijn, nu zijn er weer lachende mensen op het terrein. Dat hebben we gemist."

Het familiebedrijf bestaat al 50 jaar. "Zoiets als de crisis hebben we nog nooit meegemaakt dus dat was niet te bevatten voor ons. We waren erg somber maar hebben geprobeerd er alles aan te doen om onze accommodatie coronaveilig aan te kunnen bieden. Dus hier krijgen we echt goede zin van. Dit is een enorme opsteker", vertelt hij.

Hoe blij de kinderen van De Tuimelaar zijn, zie je in deze video:

Wachten op privacy instellingen...

Dit jaar zijn er vanwege de coronacrisis bijna geen schoolkampen van achtste-groepers. De meester van de basisschool uit Veghel legt uit hoe het kan dat de kinderen toch op schoolkamp konden. “We dachten: we kiezen ervoor om het in de allerlaatste week voor de vakantie te plannen, dan hebben we de meeste kans dat het toch doorgaat." Dat bleek een goed plan. De kinderen van De Tuimelaar konden als een van de weinigen toch op schoolkamp dit jaar.