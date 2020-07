MediaMarkt baalt flink: klanten kochten peperdure Apple iMac voor 2,19 euro

MediaMarkt Eindhoven. vergroot

Door een prijsfout bij MediaMarkt kochten afgelopen week verschillende mensen een Apple iMac-computer voor 2,19 euro in plaats van 2190 euro: een ontzettend goede deal voor een computer van normaal ruim 2000 euro. MediaMarkt is niet blij en wil dat klanten de computers terugsturen of het prijsverschil alsnog betalen. Ook verschillende Brabantse klanten kochten de spotgoedkope computer online.

Daar zullen ze nog een hele kluif aan hebben, denken ze bij juridisch adviesbureau Aliter Melius. Medewerkers hiervan behandelden enkele jaren geleden ook de zaak rondom het goedkope bed van Leen Bakker dat door achthonderd mensen gekocht werd.

“Maar een belangrijk verschil is dat de computers in dit geval ook echt geleverd zijn. Om hoeveel computers het precies gaat, weten we nog niet. Maar een stuk of tien mensen hebben zich nu al bij ons gemeld”, laat een van de juristen weten. Volgens hem loopt het aantal klanten dat zich bij het adviesbureau meldt steeds verder op.

Drie iMacs tegelijk

Een van de kopers kocht zelfs drie iMacs tegelijk. MediaMarkt wil dat hij alsnog meer dan 6500 euro betalen, maar hij weigert dat omdat de bestelling door MediaMarkt niet is geannuleerd en omdat de computers al geleverd zijn.

“Al deze klanten hebben vorige week de computer bij MediaMarkt gekocht en kregen deze één of twee dagen later ook geleverd. Daarna heeft MediaMarkt de klanten aangeschreven dat ze de computer op eigen kosten moeten terugsturen of een restbedrag moeten overmaken.” In sommige gevallen heeft het warenhuis inmiddels een incassoprocedure in gang gezet, blijkt uit correspondentie in handen van Omroep Brabant.

Aantal 'op twee handen te tellen'

MediaMarkt laat in een reactie weten dat het aantal iMacs dat met de foute prijs is verkocht 'op twee handen te tellen is'. "Zodra we erachter kwamen dat de prijs niet klopte, hebben we contact gezocht met de kopers. Met bijna iedereen konden we tot een oplossing komen want ook de klanten begrepen dat dit te mooi was om waar te zijn", zegt een woordvoerder van de winkelketen.

