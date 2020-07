MediaMarkt baalt flink: klanten kochten peperdure computer voor 2 euro

Door een prijsfout bij MediaMarkt kochten afgelopen week verschillende mensen een Apple iMac-computer voor iets meer dan twee euro. Een ontzettend goede deal voor een computer van zo'n tweeduizend euro zou je zeggen, maar MediaMarkt is niet blij en wil dat klanten de computers terugsturen of het resterende alsnog betalen.

“Maar een belangrijk verschil is dat de computers in dit geval ook echt geleverd zijn. Om hoeveel computers het precies gaat, weten we nog niet. Maar zo’n tien mensen hebben zich nu al bij ons gemeld”, laat een van de juristen weten. Volgens hem loopt het aantal klanten dat zich bij het adviesbureau meldt steeds verder op.

“Al deze klanten hebben vorige week de computer bij MediaMarkt gekocht en kregen deze één a twee dagen later ook geleverd. Nu MediaMarkt de producten heeft geleverd zijn de klanten aangeschreven dat ze de computer op eigen kosten moeten terugsturen of een restbedrag moeten overmaken.” In sommige gevallen is inmiddels een incassoprocedure opgestart door MediaMarkt, blijkt uit correspondentie in handen van Omroep Brabant.