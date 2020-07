Kraakpand 'Apenrots' in Tilburg ontruimd door politie en ME

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision

Een kraakpand aan de Apennijnenweg in Tilburg is woensdagmorgen ontruimd. De politie en Mobiele Eenheid waren aanwezig. Het kraakpand heet in de volksmond de ‘Apenrots’. Sinds eind maart zaten er krakers in. Die moesten allemaal het gebouw verlaten.

De ontruiming verliep volgens een fotograaf redelijk soepel, al kregen een aantal krakers het onderling wel even aan de stok. De ME moest een aantal vechtersbazen uit elkaar halen.

Tientallen agenten en leden van de ME waren in en rond het gebouw aanwezig. Verschillende krakers stonden met spullen op straat.

In mei vond de gemeente softdrugs in het pand. Dat was voor burgemeester Theo Weterings aanleiding om het gebouw drie maanden op slot te gooien. Begin deze week kreeg hij toestemming van de rechter om in te grijpen.

De krakers waren vooraf op de hoogte gebracht van de ontruiming. Een aantal krakers besloot echter tot het laatste moment te wachten om het gebouw te verlaten.

Het pand zal uiteindelijk gesloopt worden. In de plannen komt er nieuwbouw voor terug.

