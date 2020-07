Winterbus naar Markland College stopt ermee, te weinig scholieren stapten in

Het leek de ideale oplossing: een lekker warme bus in de wintermaanden om de leerlingen vanuit de omliggende dorpen naar het Markland College in Zevenbergen te vervoeren. Maar, na een proef van twee jaar blijkt het aantal gebruikers van deze ‘Winterschoolliner Markland College’ niet zo hoog te zijn en wordt de stekker uit het project getrokken.

In 2018 waren de leerlingen enthousiast over de Winterliner:

Met 34 leerlingen per dag uit Noordhoek en Standdaarbuiten zou de lijn in de reguliere dienstregeling van Arriva worden opgenomen. Maar die aantallen werden niet gehaald.

In het eerste jaar maakten circa 13 reizigers per dag gebruik van de lijn. In het tweede jaar toen ook vanuit Klundert kon worden gereisd steeg het aantal passagiers naar 21 per dag.