Lisanne (10) uit GTST verbouwde in coronatijd haar hele huis voor twee korte films

Lisanne Hoefnagels op de set van GTST (foto: Alice Hoefnagels). vergroot

De 10-jarige Lisanne Hoefnagels uit Chaam timmert hard aan de weg als actrice. Ze speelt onder meer een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST). Maar door de coronacrisis kon ze even niet meer in de huid van Nola Sanders kruipen. Daarom besloot Lisanne vanuit huis twee eigen korte films te maken.

Ista van Galen Geschreven door

De tienjarige is al in verschillende reclames, films en series verschenen. Behalve in GTST, speelde ze in de Brabantse kerstfilm ‘Een Kei Fijne Film’ en in een reclame van het Ronald McDonald Huis Nijmegen.

Met het maken van de twee korte films heeft ze een nieuwe passie ontdekt. Ze was tijdens haar coronaproject tegelijkertijd scriptschrijver, regisseur, editor en acteur. En alles werd door haar moeder met de telefoon gefilmd. “Zelf het script maken en alles bedenken vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ik ga er zeker nog wel meer maken”, zegt Lisanne.

"Het hele huis moest worden verbouwd."

Alice Hoefnagels, de moeder van Lisanne, is er ook druk mee bezig geweest. "Het hele huis moest worden verbouwd", lacht ze. "Lisanne legde uit hoe ze het wilde en ik filmde alles met de telefoon."

De ouders van Lisanne hebben een dierenwinkel in Breda en in hun huis in Chaam is het ook druk met kippen, honden en cavia’s. Gelukkig voor Lisanne, want ze is een echte dierenliefhebber. Dat blijkt ook uit haar films. De eerste heet ‘Henna helpt’, waarin haar favoriete diertje, kip Henna, een grote rol heeft gekregen. Haar hond en muis spelen een rol in de tweede film, ‘Stoute Mickey’.

In de video is te zien hoe Lisanne aan de slag ging

De korte films zijn onderdeel van het 48 Hour Kids project. Dit is een initiatief van de Nederlandse Organisatie Van Audiovisuele amateurs (NOVA), bedacht om tijdens de intelligente lockdown thuis iets leuks te kunnen doen.

“Kinderen krijgen een weekend, 48 uur, om een film te bedenken, te maken en online te zitten. Je moet wel voldoen aan spelregels. Eén daarvan is dat je verplicht een bepaalde prop (voorwerp) erin moet laten zien en een bepaalde zin moet zeggen. Wat dat is, krijg je van tevoren te horen”, vertelt moeder Alice. De film moet thuis worden opgenomen. In Lisanne's eerste film was het verplichte voorwerp een glaasje appelsap en de verplichte zin: ‘even ademhalen en tot tien tellen.’