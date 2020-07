Je opblaaspop kwijt? Af te halen bij de gemeente Tilburg

Langs de A58 bij Tilburg is woensdag een opblaaspop gevonden die tegen een hoogspanningsmast stond. Omdat het verkeer behoorlijk werd afgeleid door het seksattribuut, is de pop daar snel weggehaald.

Het was geen alledaags beeld in de verkeerscentrale: een weginspecteur die met de opblaaspop onder zijn arm wegloopt bij knooppunt de Baars. De pop mocht met de inspecteur mee in de auto naar een steunpunt in de buurt.