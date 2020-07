Sam (25) heeft zijn vriendin uit Texas sinds kerst niet meer gezien: 'De onzekerheid is het ergst'

Sam van Raaij en zijn Amerikaanse vriendin Devin. vergroot

De 25-jarige Sam van Raaij uit Eindhoven heeft zijn Amerikaanse vriendin Devin sinds Kerstmis vorig jaar niet meer in zijn armen kunnen sluiten. “Natuurlijk wen je eraan dat je elkaar voor langere perioden niet ziet, maar door het coronavirus duurt het nu wel héél lang. En de onzekerheid over wanneer de grenzen weer opengaan, maakt het gemis nog moeilijker.”

Vond je jouw eigen leventje al vrij eenzaam tijdens de coronacrisis van de afgelopen maanden? Verplaats je dan voor heel even in de schoenen van de Nederlanders met een geliefde in het buitenland. Want waar ‘ons’ dagelijkse leven weer grotendeels business as usual is, wachten zij nog steeds met smart op het moment dat ze hun partner weer om de hals kunnen vliegen.

Op social media worden uit alle uithoeken van de wereld berichten gedeeld met de hashtags #LoveIsNotTourism en #LoveIsEssential. Die mensen vragen aandacht voor stellen die een langeafstandsrelatie hebben en elkaar heel graag weer willen zien. Het probleem: ze zijn niet getrouwd. En dat is in het overgrote deel van de landen een absolute voorwaarde om je partner in het buitenland op te mogen zoeken.

"Wat ik het meest mis? De warmte van een knuffel als je samen wakker wordt."

Sam leerde zijn Texaanse vriendin in 2018 kennen toen hij studeerde in Maastricht. Devin was daar voor een uitwisselingsproject. Tijdens een pubquiz sloeg de vonk over. “Er werd een vraag gesteld over Texas en ineens bleek het halve café vol Texanen te staan”, lacht Van Raaij. Hij spotte een ‘spontaan, vrolijk meisje met een leuke lach’ en trok de stoute schoenen aan. De rest is geschiedenis. Met een officiële relatie in haar koffer stapte Devin na een paar maanden in het vliegtuig naar huis.

Er werd flink gereisd, want het prille koppel pakt het serieus aan. Een roadtrip in Amerika in 2018, samen Kerstmis vieren in Nederland, wekenlang op vakantie in de VS, Kerstmis vieren in Texas: het stel verzamelde in 2,5 jaar verkering behoorlijk wat Air Miles. In maart stond een nieuwe trip gepland, maar speelde het coronavirus voor spelbederver. En nog steeds.

Sam hoopt dat binnen de Europese Unie het Deense model wordt overgenomen. Daar is de deur op een kier gezet voor niet-getrouwde stellen. Partners mogen het land in, mits ze kunnen aantonen dat ze minimaal drie maanden een relatie hebben. Als dat in de hele Europese Unie zou worden ingevoerd, en die stemmen gaan al op, zouden ongetrouwde koppels overal naar hun partner kunnen reizen.

"Zodra het weer kan, regel ik het eerste de beste ticket op het eerste de beste vliegtuig, natuurlijk!”

“Het is heel krom allemaal, want ik ben nog lang niet van plan om te gaan trouwen. Maar daardoor ziet het er nu wel naar uit dat ik Devin heel lang niet kan zien. Hopelijk kiest minister Blok voor een bredere definitie van partnerschap. Het is 2020. Voor het zien van je vriendin zou je toch niet meer getrouwd te hoeven zijn?”

En hoewel de Europese Commissie, bij monde van eurocommissaris Ylva Johansson van Buitenlandse Zaken, het vuurtje opstookt en Stef Blok een brandbrief tegemoet mag zien, is het voor Sam voorlopig een zaak van (nog meer) geduld.

Wat hij het allermeest mist? “Gewoon het vasthouden. De warmte van een knuffel als je samen wakker wordt.” En dan, lachend: “Wat ik zou doen als Blok het bezoek vanaf morgen weer toestaat? Het eerste de beste ticket op het eerste de beste vliegtuig regelen, natuurlijk!”

