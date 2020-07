Autobrand bij tankstation in Tilburg, man gewond naar ziekenhuis gebracht

Wachten op privacy instellingen... Van de auto is weinig meer over (foto: SQ Vision). De politie vermoedt brandstichting (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/4 Auto in brand bij benzinepomp in Tilburg

Bij een autobrand bij het Shell-tankstation aan de Burgemeester Letschertweg in Tilburg is woensdag rond tien over halfzes een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken.

Wat er precies is gebeurd, wordt door de politie onderzocht. Op videobeelden is een brandende auto te zien. Op een paar meter afstand ligt een man roerloos op de grond.

Veel hulpdiensten ter plaatse

De brandweer heeft de brand geblust. De hulpdiensten kwamen met twee brandweerwagens, twee ambulances en veel politie ter plaatse. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. De omgeving werd tijdelijk afgezet. De politie heeft omstanders verhoord.

Drie mensen hielpen met wegslepen

Drie omstanders hielpen het slachtoffer vlak nadat de brand uitbrak. Eén van hen is de Tilburgse Jeroen van Opbergen. Hij had toevallig even zijn auto stilgezet bij het tankstation om iets op zijn telefoon op te zoeken, toen hij vlammen zag.

"Niet snel daarna kwam een man naar mijn auto toegerend. Hij zei dat er een man bij de brandende auto lag. Toen hebben we samen met een motorrijdster de man zo'n twintig meter versleept. De man was buiten bewustzijn, maar had wel nog een hartslag. Niet veel later kwamen de hulpdiensten al", vertelt hij.

De politie vermoedt brandstichting. (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties).