Gewonde bij autobrand op tankstation in Tilburg [VIDEO]

1/2 Auto in brand bij benzinepomp in Tilburg

Bij een autobrand bij het Shell-tankstation aan de Burgemeester Letschertweg in Tilburg is woensdag een gewonde gevallen.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Op videobeelden is een brandende auto te zien. Op een paar meter afstand ligt een man roerloos op de grond. Het slachtoffer zou door een vrouw en twee mannen in veiligheid zijn gebracht,