Auto in brand gestoken in Tilburg, gesmolten fles met brandbare vloeistof gevonden

Een auto die stond aan de Dessinateurstraat in Tilburg, is woensdagnacht in brand gestoken. De wagen liep enorme schade op door de brand. Naast de auto vond de brandweer een gesmolten fles met daarin de restanten van een brandbare vloeistof. Ook lag er een schroevendraaier.

Sandra Kagie Geschreven door

Een taxichauffeur reed rond halfeen door de straat in Tilburg toen hij de brandende auto zag. Hij belde de brandweer. Toen zij aankwam, sloegen de vlammen al uit de wagen.

De politie kwam ook naar de Dessinateurstraat om onderzoek te doen. De gesmolten fles en de schroevendraaier werden meegenomen. Ook namen agenten de aangifte van de eigenaar van de auto op.

