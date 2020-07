Bestuurder bekneld nadat hij met auto in droge sloot belandt

Foto: Bart Meesters / Meesters Multi Media vergroot

Een automobilist is woensdagavond rond halfelf gewond geraakt, nadat hij aan de Bogtsteeg in Haaren van een pad raakte en in een droge sloot belandde. De bestuurder kwam met zijn arm bekneld te zitten. In de auto zat nog een tweede man. Hij wist de bestuurder te bevrijden, zo vertellen omstanders.

Sandra Kagie Geschreven door

De automobilist, een man uit Boxtel, is met een gewonde arm met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen waren, is onbekend. De bijrijder, een man uit Olland, raakte niet gewond. De auto waarin ze reden, is van hem.

Bij het ongeluk waren verder geen weggebruikers betrokken. Volgens omstanders vertelde de bijrijder dat de twee aan het crossen waren geweest in de buurt. Ze zouden alle zandpaden tussen Boxtel en Haaren hebben gehad. De auto hebben ze zelf laten wegtakelen.

