Coronanieuws: alleen thuissupporters voorlopig welkom in voetbalstadions

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen rondom de coronacrisis in Brabant.

Ron Vorstermans Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

In Brabant zijn in één week zestig nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. In totaal raakten 9838 Brabanders besmet.

Een derde van de horecaondernemers denkt maximaal vijf maanden te kunnen overleven in de huidige omstandigheden.

Een op de zes mensen wil zich niet laten inenten als er een coronavaccin beschikbaar is.

Vrouwen, hoger opgeleiden en ouderen houden zich beter aan de corona-hygiënemaatregelen, zoals handen wassen.

14.20

Het Supporterscollectief Nederland heeft er begrip voor dat supporters van de uitspelende club voorlopig niet welkom zijn in de voetbalstadions. "Het liefste speel je met thuis- en uitsupporters", zegt voorzitter Matthijs Keuning namens de vereniging voor supportersclubs. "Maar het protocol is al zo ingewikkeld, de fans van de thuisclub zijn niet eens allemaal welkom. We zien dit dan ook als de eerste stap op weg naar volle stadions."

14.02

Alleen supporters van de thuisspelende clubs zijn voorlopig welkom in de voetbalstadions. Dat staat in een protocol van ruim 80 pagina's dat de KNVB in samenspraak met diverse betrokken partijen heeft opgezet voor het nieuwe seizoen. Om de in- en uitstroom van het publiek beheersbaar te houden, hebben de burgemeesters en de politie aangegeven dat supporters van de uitspelende club in de opstartfase niet welkom zijn. Komende maand gaan de profclubs onderlinge oefenwedstrijden spelen.

De clubs die dat willen, kunnen bij toestemming van de burgemeester in beperkte mate publiek toelaten. Door de bezoekers op een slimme en wellicht zelfs innovatieve manier over het stadion te verdelen, denken de clubs dat ze in de eerste fase 20 tot 40 procent van de capaciteit van hun stadions kunnen gebruiken. De fans moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Dat geldt niet voor personen uit hetzelfde huishouden en voor jongeren tot 18 jaar. Zij mogen wel naast elkaar zitten.

12.54

Het aantal coronabesmettingen dat wereldwijd is vastgesteld, is de 12 miljoen voorbij. Het dodental van de pandemie nadert de 550.000, meldt onder meer de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit. Die becijferde ook dat zeker 6,6 miljoen coronapatiënten inmiddels zijn genezen.

12.26

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft sinds de uitbraak van het coronavirus al 15.530 coronaboetes opgelegd, voornamelijk aan mensen die onvoldoende afstand hielden. Daarnaast heeft het OM 294 coronagerelateerde misdrijfzaken onder zijn hoede. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hoesten of spugen richting agenten of ziekenhuismedewerkers, waarbij de daders beweren dat ze besmet zijn met het coronavirus.

Bij de meeste misdrijfzaken (94 gevallen) zijn politieagenten slachtoffer, maakte het OM donderdag bekend. Het gaat om cijfers tot 28 juni. In 55 zaken gaat het om andere beroepsgroepen zoals buitengewoon opsporingsambtenaren (boas) of zorgpersoneel. Het OM heeft negen zaken in behandeling waarin ov-medewerkers aangifte hebben gedaan. In de meest gevallen gaat het om bedreiging, in dertig zaken gaat het ook om geweld.

11.22

De rechtbank in Amsterdam heeft JMT Evenementenservice BV uit Dinteloord failliet verklaard. Dat meldt lokaal medium KijkopSteenbergen. Het faillissement zou een direct gevolg zijn van de corona-crisis, omdat er sinds maart geen beurzen, evenementen en congressen meer georganiseerd mochten worden, meldt KijkopSteenbergen.

08.43

Transdev, het moederbedrijf van ov-bedrijven als Connexxion en Hermes, waarschuwt voor banenverlies door de coronacrisis. In een brief aan werknemers schrijft topman Pier Eringa dat door aanhoudend lage reizigersaantallen in het uiterste geval moet worden gesneden in het aantal diensten en banen.

06.00

Grote Nederlandse bedrijven, verenigd in de Coalitie Anders Reizen, verwachten dat de coronacrisis een blijvend effect heeft op het vlieggedrag van hun medewerkers. Tot de deelnemers van de coalitie behoren onder meer Philips, Rabobank en ook de provincie Brabant.

De ervaringen met videoconferenties en webinars sterken hen in het idee dat ze aanzienlijk kunnen besparen op hun zakelijke vluchten. Voor luchtvaartmaatschappijen zoals KLM vormen die juist een belangrijk deel van de inkomsten, schrijft het FD.