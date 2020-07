Coronanieuws: Grote bedrijven blijven minder vliegen, moederbedrijf Hermes vreest banenverlies

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen rondom de coronacrisis in Brabant.

Ron Vorstermans Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

In Brabant zijn in één week zestig nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. In totaal raakten 9838 Brabanders besmet.

Een derde van de horecaondernemers denkt maximaal vijf maanden te kunnen overleven in de huidige omstandigheden.

Een op de zes mensen wil zich niet laten inenten als er een coronavaccin beschikbaar is.

Vrouwen, hoger opgeleiden en ouderen houden zich beter aan de corona-hygiënemaatregelen, zoals handen wassen.

08.43

Transdev, het moederbedrijf van ov-bedrijven als Connexxion en Hermes, waarschuwt voor banenverlies door de coronacrisis. In een brief aan werknemers schrijft topman Pier Eringa dat door aanhoudend lage reizigersaantallen in het uiterste geval moet worden gesneden in het aantal diensten en banen.

06.00

Grote Nederlandse bedrijven, verenigd in de Coalitie Anders Reizen, verwachten dat de coronacrisis een blijvend effect heeft op het vlieggedrag van hun medewerkers. Tot de deelnemers van de coalitie behoren onder meer Philips, Rabobank en ook de provincie Brabant.

De ervaringen met videoconferenties en webinars sterken hen in het idee dat ze aanzienlijk kunnen besparen op hun zakelijke vluchten. Voor luchtvaartmaatschappijen zoals KLM vormen die juist een belangrijk deel van de inkomsten, schrijft het FD.