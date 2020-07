Wonderkoe Nora gaf al 200.000 liter melk en dat is over de hele wereld nog niet zo vaak gebeurd

Een wonderkoe, zo zou je Nora van boer Adrion van Beek uit Breda zonder twijfel mogen noemen. Als vierde koe van Nederland heeft Nora namelijk de duizelingwekkende hoeveelheid van 200.000 liter melk gegeven. Een magische grens. Volgens boer Adrion is zijn Nora de 24e koe ter wereld die deze prestatie levert.

Honderdduizend liter melk is volgens deskundigen voor koeien al een prestatie. Hoe Nora dan tot tweehonderdduizend liter heeft kunnen komen, weet boer Adrion wel. "Ze is een topatleet", zegt hij donderdagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio. "Ze wil altijd werken voor de boer." En ook heeft de goede verzorging volgens hem natuurlijk een rol gespeeld.

Adrion heeft zeker niet altijd gedacht dat Nora zijn topper zou worden. "Ze is eigenlijk de kleinste van de stal", zegt de boer uit Breda. En juist dat heeft hem wel aan het denken gezet. "We fokken nu meer op duurzaamheid. Dit betekent dat gemiddeld groot ook meer dan genoeg is. Waar we eerst echt van groot en robuust hielden."