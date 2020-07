Brand zorgt er niet voor dat bedrijf Interia lang in zak en as zit: 'We zijn weer vol gas bezig'

Na de brand bleef er alleen een hoop schroot over (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Een week na de brand die het complete interieurbedrijf in de as legde, zijn de werknemers van Interia alweer volop aan het werk. "We zijn vol gas bezig", zegt directielid Jeroen Jansen opgelucht. Een collegabedrijf in Knegsel maakte tijdelijk ruimte in de eigen werkplaats, maar intussen heeft Jansen ook weer een nieuw pand gevonden op het Bergeijkse industrieterrein.

Jansen stelt: "Dat moet ook wel, want we willen niet dat klanten weglopen doordat we maandenlang stil zouden liggen. Bovendien heb ik een verantwoordelijkheid voor mijn personeel."

Dat hij zo voortvarend de draad weer op kon pakken, dankt hij naar eigen zeggen ook aan het feit dat het bedrijf voldoende verzekerd was. "De verzekeraar heeft alle medewerking gegeven."

Oorzaak onbekend

Wat de enorme brand heeft veroorzaakt, is volgens de experts niet meer te achterhalen. Jeroen Jansen daarover: "Ik vind dat heel jammer. Want als het bijvoorbeeld aan een bepaalde machine heeft gelegen, kun je maatregelen nemen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt."

Volgende week worden de nieuwe machines geleverd en wordt de nieuwe, grotere bedrijfsruimte verder ingericht. "Ik verwacht dat we na de bouwvak weer volop in productie zijn."

Op de beelden zie je hoe vlammen maar weinig overlieten van het interieurbedrijf

