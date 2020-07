Brabant wekt zoveel duurzame energie op dat nieuwe zonneparken geweigerd moeten worden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In ruim een derde van heel Brabant en Limburg mogen tijdelijk geen of minder grote nieuwe zonne- of windmolenparken worden aangelegd. De hoeveelheid duurzame energie neemt zo rap toe, dat de capaciteit van het bestaande Brabantse hoogspanningsnet onder druk staat. Netbeheerder Enexis trekt daarom aan de bel.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het hoogspanningsnet bestaat in Limburg en Brabant uit 63 deelgebieden. In één derde van die gebieden, 21 om precies te zijn, mogen vanaf donderdag minder of geen nieuwe duurzame energie-initiatieven worden aangelegd.

In Hapert mogen helemaal geen nieuwe projecten worden aangenomen. In onder meer Uden, Tilburg, Breda en Helmond kunnen de aanvragen voor terugleveren 'enkel deels worden gerealiseerd'. De volledige lijst met betreffende deelgebieden is terug te vinden op de website van de netbeheerder.

Het gaat overigens enkel om grote opdrachten op het vlak van duurzame energie. Kleinere projecten, zoals zonnepanelen op bijvoorbeeld het dak van een woonhuis, mogen wel nog steeds. Hoelang deze zogeheten 'transportschaarste' zal duren is volgens de netbeheerder nog onduidelijk.

Druk op elektriciteitsnet

De netbeheerder doet dat om de druk op het hoogspanningsnet tegen te gaan. Grote zonneparken zijn volgens de netbeheerder de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond geschoten.

De druk op het stroomnet neemt daarom toe. Enexis heeft in 2019 naar eigen zeggen bijna 1200 klanten aangesloten in Brabant en Limburg die energie terugleveren. Het aantal terugleverende klanten is in de twee provincies in één jaar tijd met maar liefst vijftig procent toegenomen.