Hardrijders in de wijk voor velen een doorn in het oog, zo pakken ze het probleem aan in Oirschot

De snelheidsmeters wijzen bestuurders op de juiste snelheid. vergroot

Ruim zeventig procent van de Nederlanders vindt dat er te hard gereden wordt in hun buurt. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2019 van het CBS. Een weg waar buurtbewoners al langere tijd klagen over onveilige situaties is de Bestseweg in Oirschot. Maar daar gaat wat gebeuren: een wegaanpassing staat op de planning.

In Oirschot weten ze maar al te goed hoe het is, om hard rijdende auto's door de straat te hebben, zo bleek vorig jaar. In 2019 startte Omroep Brabant het Meldpunt Onveilig Verkeer en daaruit kwam de Bestseweg als winnaar uit de bus. “Ze rijden hier alsof het een racebaan is,” vertelden buurtbewoners destijds. Zij waren al ruim vijftien jaar bezig de verkeerssituatie te veranderen en de maat was vol, legde Henry van der Schoot uit. "Nu is er is lang genoeg gedacht. Er moet iets gebéuren."

Wegdekreflectoren helpen bestuurders van het fietspad weg te blijven. vergroot

Ruim een jaar later lijkt dat werkelijkheid te worden. De auto's rijden donderdagochtend relatief rustig over de Bestseweg. Henry kijkt tevreden toe hoe de auto's op de juiste snelheid, vijftig kilometer per uur, voorbij komen. Nadat de Bestseweg de gevaarlijkste van Brabant werd, zijn er al veranderingen aangebracht. "Er liggen nu wegdekreflectoren langs de weg zodat de automobilist een signaal krijgt als hij op het fietspad komt en er zijn borden die de snelheid aangeven."

Die snelheidsborden lijken inderdaad hun werk te doen. Automobilisten die wél te hard rijden, worden daarop geattendeerd, nemen snelheid af en nog voor ze het bord voorbij zijn toont het al een groene smiley. "Aan het begin lette iedereen meer op, maar inmiddels is dat wat afgezwakt", voegt van der Schoot toe.

"Voor ons mag het natuurlijk altijd sneller, maar we zijn er heel blij mee."

Maar er staat meer op stapel. In september vorig jaar gaven bewoners het manifest 'Bestseweg Leefbaar' aan de gemeente, om de problematiek nogmaals onder de aandacht te brengen. De Oirschotse gemeenteraad bevestigde de zorgen en er wordt nu een plan van aanpak gemaakt. "Het liefst zien we het fietspad van de weg gescheiden, maar het is relatief smal voor zo'n drukke weg", legt Henry uit.



Of scheiden mogelijk is, wordt nu onderzocht. Het budget voor de werkzaamheden is gereserveerd. Niet alleen een deel van de Bestseweg wordt aangepakt, ook de rotonde een stukje verderop wordt onder de loep genomen. Van der Schoot is blij dat het einde eindelijk in zicht is. "Voor ons mag het natuurlijk altijd sneller, maar we zijn er heel blij mee. Over 1,5 jaar moet het opgelost zijn."

Voor de Veiligheidsmonitor 2019 van het CBS werd een vragenlijst door 135 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouders ingevuld. Zij beantwoordden vragen over de verkeersoverlast in hun buurt zoals parkeerproblemen, agressief verkeersgedrag en hardrijden. Hardrijden vormt daarvan het grootste probleem is. In Brabant heeft 24,5 procent van de bevraagden veel last van te hard rijden. Onze provincie komt daarbij op nummer twee na Limburg, waar 26,8 procent veel overlast ervaart.