Slecht nieuws voor veel boeren: oude stallen moeten toch voor 2024 aangepakt worden

Brabantse boeren moeten verouderde stallen voor 2024 vernieuwen. Dat heeft CDA-gedeputeerde Elies Lemkes vrijdagmiddag gezegd. Als alle Brabantse stallen worden vernieuwd, kan de hoeveelheid stikstof die uit de boerderijen komt, met ongeveer de helft worden verminderd. Met een aantal wijzigingen wil de gedeputeerde de investering in nieuwe systemen 'haalbaar' maken voor alle boeren.

De datum waarop Brabantse boeren hun stallen moeten hebben aangepast, is onderwerp van een jarenlange discussie. In 2009 stond die datum op 2028. In 2017 werd de deadline verschoven naar 2022. Na de politieke crisis op het provinciehuis in december verschoof de deadline weer naar 2024.

Elies Lemkes vindt dat Brabant een 'ambitieus stikstofbeleid' moet voeren. "We moeten blijven inzetten op verduurzaming van de landbouw." Volgens haar is dat een idee dat door veel boeren wordt gedragen. "Verduurzaming is de trend in de hele samenleving. Mijn indruk is dat de meeste boeren daar serieus mee bezig zijn."

Brabant is de enige provincie die een deadline heeft gesteld voor de invoer van stallen met minder stikstofuitstoot. De provincie doet dat omdat Brabant ook de provincie is, die het meest onder stikstof heeft te lijden. Bijna de helft van de 12 miljoen Nederlandse varkens staan in onze provincie. Veel Brabantse natuurgebieden liggen op arme zandgronden; juist die gebieden zijn extra kwetsbaar voor stikstof.

Eind vorig jaar leidde de deadline (die toen nog op 2022 stond) tot een politieke crisis. Die werd aangewakkerd door de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid. Dat Brabant strengere regels had dan andere provincies, speelde toen een grote rol.

In mei presenteerde een nieuw college een nieuw akkoord waarin de deadline op 2024 stond. Volgens Lemkes zijn tegen die tijd voor alle soorten dieren schonere stalsystemen beschikbaar.

Lemkes probeert wel de deadline voor boeren acceptabel te maken. Zo is ze bereid verder te praten als er voor bepaalde dieren nog geen nieuwe schonere stallen zijn. Ook krijgen de boeren met een combinatie van oude en nieuwe stallen meer ruimte om te onderzoeken welke aanpak hen het beste uitkomt.

De verwachting is dat de nieuwe regeling in november door de staten wordt vastgesteld. Daarvoor kunnen Brabanders nog laten weten wat zij er van vinden.